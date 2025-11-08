Waldo's se pronuncia a una semana del incendio en Hermosillo: Mantiene apoyo y transparencia hacia afectados

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 8 de noviembre se cumple una semana del trágico accidente en una tienda Waldo's ubicada en el Centro de Hermosillo, el cual hasta este momento ha dejado al menos 24 víctimas mortales. A siete días de los lamentables hechos, autoridades de esta compañía reafirmaron su compromiso de brindar acompañamiento a las familias afectadas por el incendio y realizar una colaboración estrecha con las autoridades locales para esclarecer los hechos.

A través de un comunicado de prensa, la cadena resaltó que desde el momento que ocurrió la explosión e incendio en su tienda, se han encargo de cubrir todos los gastos hacia las víctimas, además de que trabajan "de la mano de las autoridades estatales y de la Comisión de Atención a Víctimas, aportando toda la información disponible y cumpliendo puntualmente con cada requerimiento", esto con el fin de continuar colaborando con "absoluta transparencia".

Hasta este sábado, la mencionada cadena de tiendas de descuento se ha hecho cargo de los siguientes gastos:

Cobertura de los gastos funerarios de las personas fallecidas.

Cobertura del traslado médico aéreo a Estados Unidos para garantizar la atención especializada a una persona lesionada.

Acompañamiento inmediato a las familias, atendiendo a necesidades específicas surgidas durante la semana.

Avance en los procesos reparatorios correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para atender los daños materiales sufridos por los afectados.

Refuerzo de las medidas de seguridad en sus tiendas a nivel nacional, conforme a los lineamientos de Protección Civil.

En su comunicado, enviaron un mensaje a los habitantes de la capital de Sonora "por su solidaridad, su organización y su capacidad para continuar unidos en días de profundo dolor". Además, reconocieron la labor que realizaron bomberos, paramédicos, personal médico, cuerpos de emergencia y autoridades al actuar con rapidez y profesionalismo ante el desafortunado siniestro.

Nuestra presencia en Hermosillo: Estamos profundamente comprometidos con la comunidad. Durante la semana, hemos realizado visitas continuas para mantener el contacto con las familias afectadas. Nuestra prioridad es la gente. Estaremos presentes con hechos, respeto y responsabilidad", finaliza el mensaje.

El lamentable incendio

Como se recordará, la tragedia ocurrió el pasado sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, en una tienda Waldo's ubicada en el sector Centro, sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, en Hermosillo. Un transformador de energía que se encontraba dentro del negocio explotó y provocó un incendio, en el cual decenas de personas resultaron afectadas. La cifra oficial de muertos por estos hechos es 24, mientras que algunos otros lesionados permanecen en el hospital.

