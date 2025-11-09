Clima en Ciudad Obregón HOY 9 de noviembre: DOMINGO soleado y con calor por la tarde

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 9 de noviembre de 2025 llega con condiciones climáticas tranquilas para Ciudad Obregón, con un ambiente mayormente estable y sin pronóstico de lluvias. El día arrancará con fresco, no obstante, se prevé subida de temperatura hacia el mediodía y una noche despejada que permitirá circular o realizar actividades al aire libre sin complicaciones. ¡Aquí todo sobre el pronóstico del clima en Cajeme!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el arranque del día será fresco, con temperatura mínima cercana a los 18°C y cielo totalmente despejado. Durante las primeras horas, el viento soplará desde el norte a baja intensidad, con rachas que apenas alcanzarán los 17 kilómetros por hora. A medida que avance la mañana, la temperatura irá subiendo de forma paulatina.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Para las 8:00 horas se espera un ambiente soleado con 21°C y un viento igualmente ligero, lo que favorecerá actividades al aire libre, ejercicio matutino y traslados sin calor excesivo. El aumento más marcado se presentará cerca del mediodía: hacia las 11:00, el termómetro alcanzará los 30°C, acompañado de cielo despejado y radiación solar moderada. La tarde será la parte más calurosa de la jornada. Alrededor de las 14:00 horas, Ciudad Obregón podría llegar a los 35°C.

El cielo se mantendrá completamente despejado y el viento seguirá siendo calmado, con rachas entre ocho y 25 kilómetros por hora desde el noroeste. El índice de rayos ultravioleta (UV) permanecerá en nivel medio, por lo que se recomienda usar protección solar o evitar la exposición directa en espacios abiertos por tiempos largos. Hacia las 17:00, la temperatura descenderá nuevamente a los 30°C.

Ya por la noche, el calor perderá intensidad y el ambiente volverá a ser agradable. Para las 20:00 horas el pronóstico marca 25°C y cielo totalmente despejado. La sensación térmica será semejante, con un viento suave desde el oeste y sin presencia de humedad alta. Cerca de las 23:00 horas, la temperatura bajará a los 22°C, con viento ligero desde el sureste y condiciones favorables para descansar sin sensación de bochorno.

¡Disfruta de tu domingo!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)