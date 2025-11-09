Clima en Hermosillo HOY: Advierten DOMINGO sin LLUVIAS, soleado con máxima de 34°C

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 9 de noviembre de 2025, la ciudad de Hermosillo vivirá una jornada tranquila. El cielo se mantendrá completamente despejado desde las primeras horas, sin probabilidad de lluvia, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre, viajes cortos o eventos familiares. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, Hermosillo arrancó la mañana con cielo despejado y una temperatura cercana a los 18°C. Durante las primeras horas del día, entre las 7:00 y 9:00, el cielo se mantendrá totalmente despejado y el termómetro subió de 17 a 23°C sin cambio en la estabilidad del clima. En el transcurso de la mañana, la ciudad continuará con condiciones de cielo abierto.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Hacia las 11:00 se registraron 29°C y la radiación solar alcanzó un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de bloqueador si se permanece bajo el sol. El viento se mantuvo con rachas bajas, entre cuatro y 20 kilómetros por hora, sin tolvaneras ni presencia de nubes. El ambiente seco permanecerá durante todo el día. Por la tarde, llegará el punto más cálido de este domingo. Alrededor de las 14:00, Hermosillo alcanzará hasta 34°C con una sensación cercana a los 31.

A pesar del calor, no habrá cambios bruscos ni formación de nubes, por lo que el cielo permanecerá completamente despejado. Para quienes planeen salir, es importante mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en las primeras dos horas después del mediodía. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel medio, con recomendación de FPS del nivel 6 al 10.

En el norte y noreste de #México se pronostican rachas fuertes de viento, que prevalecerán en el periodo de pronóstico. Ver detalles en?? pic.twitter.com/loDJKzNGwA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 9, 2025

Terminando la tarde, a partir de las 17:00, la temperatura descenderá ligeramente a 33°C. El viento cambiará su trayectoria hacia el oeste, pero seguirá siendo moderado y no traerá lluvias ni polvo. Al anochecer, Hermosillo tendrá un ambiente templado. Alrededor de las 20:00, la temperatura rondará los 27°C con cielo despejado y viento suave, ideal para salir a cenar, caminar o realizar actividades sin calor extremo. Hacia las 23:00, el termómetro bajará a los 23 grados y la sensación será de 25, con máxima estabilidad atmosférica y sin probabilidad de lluvia. Toda la noche se mantendrá despejada, sin humedad, sin tormentas y sin cambios repentinos.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)