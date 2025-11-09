Continúa en pie la nueva fecha para la ExpoFest Cajeme 2025; aquí TODOS los DETALLES

Ciudad Obregón, Sonora.- La agenda de eventos de la esperada ExpoFest Cajeme 2025 se ha visto envuelta en una serie de cambios que han venido anunciando por parte del comité organizador, encabezado por Víctor Landeros Arvizu, y por parte de los promotores artísticos.

Luego de la cancelación de cuatro de los eventos importantes de la ExpoFest Cajeme 2025, mismos que no se pudieron reprogramar por temas de agenda con los artistas, se dio a conocer que el concierto de Matisse será gratuito.

La nueva fecha para la presentación del grupo romántico Matisse es el 23 de noviembre, mismo que ahora será sin costo y se podrá acceder con el boleto de entrada a la feria.

Se informó que los eventos programados previamente entre el 14 y el 23 de noviembre no sufrieron ningún cambio, por lo que se mantienen como originalmente habían sido anunciados.

Los promotores artísticos, Grupo Operador de Eventos de Sonora (GOES) y Promonorte, dieron a conocer que el evento de La Brissa y Alan Arrieta es una de las presentaciones que quedaron fuera de la feria, así como la presentación del comediante Mike Salazar, lo mismo que el concierto de Octubre Doce y el show de Gaby Mendoza.

"Edición Especial, que es uno de los artistas más esperados, pasó al domingo 30 de noviembre. Estuvimos tratando de armar el rompecabezas, ya que se tenía todo listo, pero crean que va a ser un buen elenco aun así", dijo Carlos Armenta de GOES.

Para hacer válidos los reembolsos de los eventos que no lograron ser reprogramados, explicaron que, en el caso de los boletos comprados en línea, serán regresados automáticamente a la misma cuenta, y para los adquiridos en efectivo, las devoluciones podrán solicitarse directamente en el lugar donde se hayan comprado, esto a partir del día miércoles 12 de noviembre.

"Hay que ser solidarios con lo que sucedió y por las personas que desgraciadamente perdieron la vida; también tenemos esa responsabilidad, pero acompañamos también al ayuntamiento en el tema de la solidaridad", agregó en entrevista para TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui