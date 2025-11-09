Sonora amanece FRÍO y cerrará el domingo con CLIMA caluroso: Así estará el tiempo hoy

Hermosillo, Sonora.- Si vives en el estado de Sonora, este domingo 9 de noviembre de 2025 llega con un clima ideal para actividades al aire libre, carretera o paseos familiares. Aunque el país enfrenta fuerte inestabilidad por el Frente Frío 13, esta región del noroeste tendrá un día mayormente despejado, con viento ligero y temperaturas que subirán después de un amanecer frío. Aquí todos los detalles del pronóstico del clima.

Así será el clima en Sonora este domingo 9 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana en Sonora comenzó con ambiente fresco, e incluso frío en zonas serranas: las temperaturas mínimas serán de -5 a 0°C. ¡Toma precauciones! En municipios como Agua Prieta y Nacozari de García el termómetro marcó mínimas cercanas a los 11°C, mientras que en Nogales el amanecer se registró alrededor de los 9°C. Hermosillo, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado empezaron el día templados, pero sin presencia de lluvias ni nubosidad densa.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

La mayoría del territorio presenta cielo totalmente despejado. Durante la tarde, el calor regresará de manera marcada. En ciudades como Hermosillo, Caborca y Ciudad Obregón se esperan máximas de 34 a 35°C, mientras que en Guaymas y Huatabampo el ambiente será caluroso, pero acompañado de brisa marina. En Puerto Peñasco y San Luis el cielo seguirá despejado y el viento será ligero, sin condiciones que generen polvo o tolvaneras.

La recomendación es mantenerse hidratado si se realizan actividades bajo el sol, especialmente entre las 12:00 y 16:00 horas. Por la noche, Sonora recuperará el ambiente templado. La brisa del Golfo de California provocará temperaturas más frescas, especialmente en la región norte y serrana.

El SMN detalló que el viento dominará del oeste y noroeste con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, y rachas que podrían llegar a 35 kilómetros por hora en zonas costeras, con posibilidad de alcanzar 50 km/h en el Golfo de California durante la madrugada del lunes. Aun así, no se esperan lluvias en ningún punto del estado.

¿Qué pasa en el resto de México?

Mientras Sonora disfruta de estabilidad atmosférica, el panorama en otras regiones es distinto. El Frente Frío 13 se desplaza rápidamente por el norte y oriente del país, generando lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de fuertes vientos y un evento de 'Norte' que levantará oleaje alto en el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. Aquí todos los detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui