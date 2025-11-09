Sonora se beneficiará con recursos adicionales del presupuesto federal, asegura diputado Jacobo Mendoza

Hermosillo, Sonora.- En el paquete económico de la federación para el 2026, Sonora se beneficiará con recursos adicionales para obra, seguridad y bienestar, aseguró el diputado federal por Sonora, Jacobo Mendoza Ruiz.

El legislador de Sonora dijo que en días pasados la Ley de Ingresos y Egresos de la federación se aprobó en la Cámara de Diputados y que trae recursos adicionales para Sonora en los ramos 28 y 33, pues Sonora, de un presupuesto federalizado ejercido en 2025 de 60 mil millones de pesos, en 2026 tendrá 61 mil 400 millones de pesos.

Jacobo Mendoza añadió que hay una bolsa adicional para los programas de fortalecimiento a la seguridad, entre otros fondos destinados a las entidades federativas de 20 mil millones de pesos para Sonora.

Está el presupuesto aprobado, digamos, para el gasto federalizado; en el caso de Sonora, el presupuesto para Sonora crece. Pasamos de 60 mil millones de pesos, que es el presupuesto que otorga la federación a través de los ramos 28 y 33; el ramo 28 son las participaciones federales y el ramo 33 son las aportaciones".

Añadió que, en este presupuesto de la federación, adicional a las bolsas de fondos y el 28 y 33, Sonora ejercerá recursos adicionales para obras en desarrollo y otras que comenzarán a ejecutarse en 2026, como carreteras y el proyecto ferroviario de la federación, entre otros.

Mayor inversión para Sonora

El diputado federal por el Partido del Trabajo Ramón Flores dijo que se prevé mayor asignación de recursos en diferentes temas, pese a algunos reajustes que se hicieron en el presupuesto, como en materia de seguridad, a la que se le asignaron 10 mil millones de pesos.

La Ley de Ingresos de la federación se aprobó el jueves pasado y se mandó al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación, mientras que la Ley de Egresos sigue en discusión del Senado de la República.

Fuente: Tribuna del Yaqui