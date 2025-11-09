Unión de Usuarios de Hermosillo invita a protesta por los servicios de la CFE; será el 15 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- La Unión de Usuarios de Hermosillo reiteró la invitación al público en general para su próxima marcha y mitin en protesta por los servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad, el próximo 15 de noviembre, en el jardín Juárez, en el centro de la ciudad.

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios en Hermosillo, dijo que se espera la asistencia de más de 10 mil personas, entre afiliados a la organización y público en general que se suma a la lucha para la mejora de los servicios de energía eléctrica en la ciudad.

Su dirigente, Ignacio Peinado Luna, lamentó los recientes hechos que han dejado en luto a la comunidad hermosillense y aseguró que estos evidencian la falta de mantenimiento, omisiones y negligencia de la CFE.

"Los hechos lamentablemente dan cuenta de la negligencia y la omisión por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Más de diez transformadores que han estado explotando y seguramente, por mucho, es más elevado el número, transformadores públicos, no solamente privados, porque al final del día son equipos, transformadores, subestaciones que competen y están bajo la regulación del suministrador, es decir, Comisión Federal de Electricidad", precisó Ignacio Peinado Luna.

Recordó que cada verano los usuarios enfrentan apagones prolongados, explosiones de transformadores y fallas en subestaciones, lo que pone en riesgo la seguridad de las familias. Reiteró que la Unión de Usuarios lleva 59 años luchando por la mejora de los servicios públicos, así como mejores tarifas como en el servicio del agua y de energía eléctrica, así como un sistema de transporte digno de los ciudadanos.

La marcha y mitin comenzará a partir de las 4 de la tarde en el Jardín Juárez de Hermosillo y para caminar hasta el Mercado Municipal 1, donde se realizará una concentración. La idea es exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que atienda y mejore la infraestructura eléctrica en la capital sonorense.

