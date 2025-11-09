VIDEO: Javier Lamarque responde a Lady Fritanga tras críticas de la influencer a Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, respondió a las críticas de la influencer veracruzana, Tamara Chiunti, quien dijo que Ciudad Obregón tiene un olor a fritanga que se impregna en la piel. En redes sociales, el mandatario dejó un mensaje para la que ya es conocida como Lady Fritanga, pues así la bautizó la comunidad de Internet.

En su cuenta, Lamarque Cano compartió una fotografía donde se le ve comiendo junto con su esposa, Martha Patricia Patiño Fierro. "Disfrutando unos ricos tacos de cabeza… y no, no huelen a fritanga", escribió el mandatario junto a la imagen. Cabe señalar que Tamara Chiunti estuvo de visita en Ciudad Obregón, ya que acudió como invitada a una boda; tras esto decidió subir un video hablando de su experiencia, pero esto vino con críticas para la ciudad.

Lamarque responde a Lady Fritangas pic.twitter.com/w4y9J12pRN — MEDIAESPECTACULOS (@MEDIAESPEC77161) November 9, 2025

Chiunti dijo que Ciudad Obregón tenía un olor permanente a fritanga; además, señaló que solo había dos calles y que le sorprendió bastante que hubiera servicio de taxi por aplicación. "Literal, llegas a Ciudad Obregón y ya hueles a fritanga; llegamos directamente a los tacos Allende, que son como super wo y así, y la comida sonorense wo, pero al lugar que vayas te apestas a fritanga, se te impregna en la piel, en la ropa", afirmó la llamada Lady Fritanga.

Por otra parte, Javier Lamarque señaló en una entrevista para diversos medios locales que le dio orgullo la respuesta de los ciudadanos. "La respuesta de los ciudadanos ha sido increíble. Han demostrado que no se puede hablar mal de nuestra ciudad sin consecuencias". También dijo que no hay que avergonzarse de los alimentos que son considerados como fritanga y bromeó sobre invitar a la influencer a pasearse por los lugares emblemáticos de la ciudad.

"Las fritangas son parte de la cultura mexicana. Todos hemos ido a una cenaduría a comernos unos ricos tacos dorados, unas garnachas, unas tostadas que son deliciosas; son parte de nuestra cultura, no tiene nada de malo, aunque es más al sur del país donde se degusta más este tipo de alimentos; no hay por qué avergonzarnos de ellos. Aquí olemos a alegría, a voluntad de salir adelante, a seguir trabajando en este pueblito de medio millón de habitantes. La gente de Cajeme estamos muy orgullosos de ser de Cajeme", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui