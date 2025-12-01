Alerta en Navojoa: Vieja Central de Autobuses se encuentra al borde del derrumbe

Navojoa, Sonora.- Con pilares dañados, paredes cuarteadas y maderas sosteniendo los techos, es como se encuentra la Central de Autobuses en Navojoa. Una situación que no sólo pone en riesgo a los usuarios y trabajadores, sino que contrasta con el crecimiento económico que ha demostrado la 'Perla del Mayo' en los últimos años.

Fue en el año 2000 cuando el Ayuntamiento de Navojoa inició la construcción de una nueva Central de Autobuses en la entrada norte de la ciudad; sin embargo, actualmente luce abandonada, mientras que cada línea de autobuses decidió construir su propia 'mini central'.

Esta situación ocasiona que los usuarios se vean obligados a trasladarse de una 'centralita' a otra en busca de la mejor opción para viajar, lo cual, además de resultar incómodo, puede ser peligroso para las familias. Sin embargo, el ingreso de los camiones al centro de la ciudad también genera caos vehicular, así como un deterioro de las calles, por lo que usuarios consideran necesario 'descongelar' el proyecto de la Central de Autobuses.

Ojalá que revivan el proyecto de la construcción de una sola central… La que tenemos ya se encuentra obsoleta e incluso los autobuses ya no llegan ahí; ahora tenemos que estar corriendo de una central a otra para poder viajar", señaló Alfredo García, vecino de la colonia Tierra Blanca.

Por su parte, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) ya se encuentra al tanto del deterioro de la vieja Central de Autobuses, por lo que elementos de Bomberos acudieron a revisar la infraestructura y se estima que, de no iniciar los trabajos de reconstrucción, el inmueble deberá ser clausurado para prevenir alguna tragedia.

Fuente: Tribuna del Yaqui