Alumnos de la Universidad de Sonora cruzan fronteras: Más de 200 están en programas de intercambio académico

Hermosillo, Sonora.- Son 219 estudiantes de la Universidad de Sonora de diferentes espacios educativos los que se fueron de intercambio académico a diferentes centros de estudios nacionales o internacionales.

La subdirectora de Cooperación, Movilidad e Internacionalización, Marisol Delgado Torres, explicó que son 155 mujeres y 64 hombres de cinco de los seis campus de la universidad, un estudiante de Caborca, 209 de Hermosillo, uno de Navojoa, uno de Nogales y uno más de Santa Ana.

Las carreras que mayor intercambio son Arquitectura, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Diseño Gráfico, Mercadotecnia, así como Negocios y Comercio Internacionales.

Los países a donde se fueron de intercambio son Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Quebec, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Perú, Polonia, Taiwán y Polonia.

Alumnos se van de intercambio

Fuente: Tribuna del Yaqui