Ayuntamiento de Navojoa realizará la Expo Feria Regional para emprendedores este próximo domingo

Navojoa, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la economía local y regional impulsando productos artesanales, gastronómicos y culturales que reflejan la identidad y el talento de nuestra gente, el gobierno municipal de Navojoa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, anunció la realización de la cuarta Expo Feria Regional del Mayo.

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre, a partir de las 16:00 hasta las 21:00 horas en la Plaza 5 de Mayo, frente al Palacio Municipal.

El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Federico Llamas Aréchiga, resaltó la importancia de impulsar a los productores locales y regionales, convirtiendo esta edición en una de las más representativas del sur de Sonora.

Esta Expo Feria representa una ventana para que nuestra gente muestre su talento y fortalezca su actividad económica", expresó.

El secretario de Desarrollo Económico, Félix Pablo Díaz Ávila, destacó que esta edición busca consolidarse como un espacio de conexión efectiva entre emprendedores y consumidores. Por su parte, el director de Educación y Cultura, Obed Tellechea Rodríguez, subrayó el valor cultural del evento y la reactivación de los tradicionales Domingos Culturales.

