Navojoa

Ayuntamiento de Navojoa realizará la Expo Feria Regional para emprendedores este próximo domingo

El evento tiene la finalidad de brindar una visibilidad real al comercio local, así como formar conexiones con nuevos clientes y posicionarlo regionalmente

Las autoridades municipales anunciaron el evento a través de una rueda de prensa Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la economía local y regional impulsando productos artesanales, gastronómicos y culturales que reflejan la identidad y el talento de nuestra gente, el gobierno municipal de Navojoa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, anunció la realización de la cuarta Expo Feria Regional del Mayo.

El evento se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre, a partir de las 16:00 hasta las 21:00 horas en la Plaza 5 de Mayo, frente al Palacio Municipal.

El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Federico Llamas Aréchiga, resaltó la importancia de impulsar a los productores locales y regionales, convirtiendo esta edición en una de las más representativas del sur de Sonora.

Esta Expo Feria representa una ventana para que nuestra gente muestre su talento y fortalezca su actividad económica", expresó.

El secretario de Desarrollo Económico, Félix Pablo Díaz Ávila, destacó que esta edición busca consolidarse como un espacio de conexión efectiva entre emprendedores y consumidores. Por su parte, el director de Educación y Cultura, Obed Tellechea Rodríguez, subrayó el valor cultural del evento y la reactivación de los tradicionales Domingos Culturales.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

