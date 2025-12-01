Clima en Sonora: Advierten FUERTES VIENTOS para HOY lunes en la NOCHE; en estas regiones LLOVERÁ

Hermosillo, Sonora.- Para hoy lunes 1 de diciembre de 2025 en la noche se están advirtiendo fuertes vientos para el estado; aquí te presentamos el pronóstico del clima para Sonora, para que estés enterado si se esperan lluvias para esta jornada nocturna. TRIBUNA te da a conocer el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen desprevenido.

De acuerdo con la Conagua, se esperan para esta noche de lunes rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h); esto podría derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades piden precaución. Sin embargo, pese al flujo del oeste, que domina en niveles altos y medios y seguirá generando propagación de nublados abundantes, principalmente sobre el centro y sur de la región, no hay posibilidad de precipitaciones.

#PronósticoDelTiempo en regiones del norte, noreste y noroeste de #México, así como en zonas de #LaHuasteca. pic.twitter.com/knQHPHynbN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 2, 2025

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) señala que se espera que un nuevo frente frío se aproxime sobre la frontera norte de Sonora durante el día 4 de diciembre, ocasionando un marcado descenso de temperaturas, lluvias de ligeras a moderadas, rachas de viento fuertes y la probabilidad de caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa.

¿En qué regiones del país sí lloverá hoy lunes 1 de diciembre en la noche?

Para esta noche y madrugada del martes, por el frente número 17, que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente del país, se generarán intervalos de chubascos en:

San Luis Potosí (región Huasteca)

Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital)

Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Además, se tendrán lluvias aisladas en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)

El SMN advierte que una masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Te informamos las condiciones #Meteorológicas que se prevén para esta noche y el viernes en #México, a través de nuestro #VideoPronóstico. pic.twitter.com/Ajn5iAukhT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua