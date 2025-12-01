Clima en Sonora HOY: Frío por la mañana y tarde cálida este lunes 1 de diciembre; Conagua

Hermosillo, Sonora.- Quienes salgan temprano este lunes 1 de diciembre de 2025 en el estado de Sonora deberán estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que la entidad tendrá variaciones importantes de temperatura a lo largo del día. Desde amanecer fresco hasta una tarde templada o cálida, el pronóstico anticipa cambios en el clima que pueden influir en traslados, actividades al aire libre y medidas de protección ante el viento. ¡Aquí la información que debes conocer!

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, Sonora tendrá un día estable y sin lluvias, con cielo mayormente despejado y presencia de vientos moderados. Durante la mañana, el estado registrará un ambiente fresco a templado, con temperaturas que rondarán entre los 13 y 17°C en municipios del centro como Hermosillo, y valores más fríos en zonas montañosas donde incluso podrían presentarse heladas.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

En el norte del estado, regiones como Nogales, Agua Prieta y Nacozari tendrán amaneceres más fríos, con registros cercanos a los 4 a 7°C. A pesar del descenso térmico, el cielo se mantendrá despejado o con intervalos de nubes, sin probabilidad de lluvia. El viento será predominante del oeste y noroeste, con ráfagas que podrían intensificarse de 30 a 50 kilómetros por hora. Hacia la tarde, las temperaturas subirán de manera notable en la mayor parte del estado.

Hermosillo alcanzará alrededor de 26°C, mientras que municipios del sur como Ciudad Obregón y Huatabampo podrían llegar a los 27°C. En la zona costera de Guaymas y Puerto Peñasco se prevé un ambiente templado, con máximas que rondarán entre los 22 y 25°C. El cielo se mantendrá despejado, favoreciendo la sensación cálida, aunque persistirá el viento del oeste, principalmente en áreas del noroeste y en la región limítrofe con Baja California.

Durante la noche, el ambiente volverá a refrescar. Las temperaturas descenderán de nuevo hacia valores entre los 15 y 21°C en municipios del centro y sur, mientras que en el norte el descenso será mayor, con condiciones frías y cielo despejado. El viento disminuirá gradualmente, aunque persistirá un flujo ligero del oeste y sur con intensidades menores que en la tarde.

En general, este lunes Sonora tendrá condiciones estables, sin lluvias y con diferencias marcadas entre el amanecer frío y la tarde cálida.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)