Culmina la ExpoFest Cajeme 2025 ,Natanael Cano libre de cargos y más en Tribuna Top 3 Sonora

Durazo felicita a AMLO por presentación de su libro ‘Grandeza’

"El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, felicitó al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la presentación de su nuevo libro titulado ‘Grandeza’; el sonorense destacó el tiempo dedicado del exmandatario para reflexionar sobre las raíces del humanismo mexicano y el legado de los pueblos originarios". Durazo cerró su mensaje con un “¡Enhorabuena!” dirigido al expresidente por la presentación que realizó este día a través de sus redes sociales.

Natanael Cano, libre de cargos por intento de soborno a policías en Hermosillo

"El cantante sonorense de corridos tumbados, Natanael Cano, quedó libre de los cargos que tenía por el caso en el que se le acusaba de intentar sobornar a policías municipales de Hermosillo; así lo declaró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego". Los hechos de los que se habla ocurrieron el pasado 29 de marzo de 2024 cuando en historias el cantante de Sonora exhibió presuntos actos de corrupción.

Culmina la ExpoFest Cajeme 2025

“La madrugada de este lunes 1 de diciembre terminaron las actividades de la ExpoFest Cajeme 2025, la cual marcó el regreso de ese tipo de ferias a la ciudad tras cinco años de ausencia”. La ExpoFest Cajeme 2025 estuvo marcada por una nueva etapa con un enfoque más familiar y cultural, con el escenario tradicional de Teatro del Pueblo y el Auditorio de las Estrellas, que fueron espacios para los espectáculos masivos que se realizaron.

