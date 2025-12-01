Despiden a 15 policías de Ciudad Obregón por irregularidades; 80 más esperan liquidación

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que no pasaron el examen de Control y Confianza y a determinadas acciones y aspectos que se encontraron en sus expedientes, 15 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) fueron despedidos de la corporación.

Así lo confirmó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien además aceptó que 80 policías más se encuentran en la misma situación, los cuales serán desincorporados una vez que se cuente con los recursos económicos para sus correspondientes liquidaciones conforme lo marca la ley.

Agregó que, para liquidar a los 15 elementos policiacos, el Ayuntamiento destinó aproximadamente cinco millones de pesos, los cuales se obtuvieron gracias a un apoyo adicional por parte de la administración estatal que encabeza Alfonso Durazo Montaño.

Dentro de la lista escogimos a los que más irregularidades presentaban en el expediente; se escogió como a los que contaban con mayores problemas", finalizó.

El resto de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) que serán dados de baja y liquidados correrán la misma suerte que sus compañeros, una vez que se cuente con los recursos para otorgarles su finiquito.

Fuente: Tribuna del Yaqui