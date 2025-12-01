El sector pesquero de Sonora destaca como referente nacional: Alfonso Durazo Montaño

Hermosillo, Sonora.- Con la finalidad de reafirmar el respaldo conjunto entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño mantuvo un encuentro con los integrantes de pesquerías de la entidad, a fin de establecer las diversas acciones en favor de este sector primario.

El mandatario compartió con los pescadores el apoyo que existe de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener el desarrollo de la pesca en Sonora. Así mismo, Durazo subrayó la relevancia que existe al diseñar medidas de ordenamiento pesquero en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector productivo, con el objetivo de definir y evaluar oportunidades de desarrollo que beneficien directamente a las comunidades pesqueras.

"Estoy a la orden, voy a ir a su lado, quiero ayudar. Tengo un compromiso social de origen, pero, además, encabezo un gobierno de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo fundamental es generar bienestar para los más necesitados y, en ese objetivo, me van a encontrar siempre a su lado", aseguró el jefe del Ejecutivo estatal.

Finalmente, el gremio pesquero presentó formalmente las peticiones de cada región, planteando temas relacionados con el presupuesto para el sector primario, la organización y regulación de la pesca en el Alto Golfo, el canal de navegación de la Bahía de Guaymas y Empalme, así como la necesidad de una mayor inspección y vigilancia.

El gobernador Alfonso Durazo se comprometió a dar seguimiento puntual a cada una de las solicitudes de este sector, con acciones y estrategias que permitan gestionar recursos y apoyos para el rubro, que deriven en mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de este oficio.

Hoy me reuní con representantes del sector pesquero de todo el estado para escuchar sus propuestas y reafirmar mi compromiso de dar solución a cada una de sus peticiones.



— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui