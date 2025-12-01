Entre 60 y 70 mil cajemenses visitaron la ExpoFest Cajeme 2025; destacan gran éxito

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que durante las tres semanas que duraron los festejos de la ExpoFest Cajeme 2025, se generaron buenos resultados y se contó con la presencia de entre 60 y 70 mil visitantes; además, destacó la importancia de que se registrara un saldo blanco.

El edil cajemense no dio a conocer los resultados que se obtuvieron en torno a estas actividades en lo que respecta a la derrama económica, tanto para el municipio como para los comercios que participaron en el evento en cuestión.

Después de años que no se llevara a cabo un evento de este tipo aquí en nuestro municipio, finalmente se llevó adelante esta ExpoFest Cajeme; tuvimos que hacerla de nuevo completamente, eso es algo distinto, no es la misma expo de antes, tuvo que hacerse un nuevo patronato, un nuevo consejo, nuevos empresarios, buscar alternativas de los espacios, fue un proceso largo", explicó.

Lamarque Cano comentó que se contó con una buena oferta de espectáculos, juegos mecánicos y se agregaron nuevas atracciones; resaltó la instalación de stands comerciales, de puestos dedicados a la venta de comida y otro tipo de productos típicos de la región.

Creo que estuvo muy bien representada la Expo y muy bien equipada con distintas actividades que generaron un espacio de encuentro comunitario, encuentro familiar, esparcimiento y que es muy importante para el ánimo de las y los cajemenses, pero también para la gente que nos visitó, principalmente del sur de Sonora", indicó en su encuentro mañanero con los medios de comunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui