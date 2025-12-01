Escolta Oficial Coyotes del Cobach Sonora gana tercer lugar en concurso nacional

Hermosillo, Sonora.- Las alumnas integrantes de la Escolta Oficial Coyotes, del plantel Obregón III del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), obtuvieron el tercer lugar en la Confrontación Nacional de Escoltas de Bandera 'Bandero Fest 2025' en la categoría Bachillerato.

El concurso, al que convocó la Organización Nacional Bandero Fest, se llevó a cabo los días 29 y 30 de noviembre en Los Mochis, Sinaloa, en donde el primer lugar lo obtuvo la escolta del Cobach siete de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el segundo, la escuadra representante del Cetis 68 de la ciudad sede.

La Escolta Oficial Coyotes, además del tercer lugar en la categoría Bachillerato, en la que participaron 14 escoltas del país, obtuvo un quinto lugar en la modalidad libre, siempre asistidas las alumnas por el maestro Jesús Alberto Osorio López, en el concurso que mostró un fuerte nivel de competencia.

El director general del Cobach Sonora, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, expuso el orgullo que representa para esta institución educativa que las alumnas del plantel Obregón tres hayan puesto en alto el nombre del Colegio en ese certamen nacional.

Las integrantes de la escolta son: Beatriz Irene Leyva Ochoa, Rossana Itzel Reyes Ximenes, Vivían Georgina Coronado Parra, Susan Nicole Ríos Beltrán, Alondra Guadalupe Hernández Martínez, Yamileth Alejandra Luzanilla Moroyoqui, Danna Paola Dominguez Dimas y Zurity Alejandra Félix Haros.

Obtienen alumnas de Cobach Sonora tercer lugar en concurso nacional de escoltas https://t.co/pjsOh8cfDq pic.twitter.com/yCDU2FmhCn — COBACH Sonora (@cobach_sonora) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui