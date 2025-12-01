Exposición de nacimientos del mundo abre en Cócorit con más de 400 piezas artesanales

Cócorit, Sonora.- A partir del próximo día 19 de diciembre y hasta el 6 de enero del próximo año abrirá sus puertas la exposición de nacimientos en la Casa Muñoz del pueblo de Cócorit.

Personas de todas las edades podrán apreciar la exposición que está conformada por más de 400 pesebres provenientes de varios países y hechos de manera artesanal con distintos materiales como madera, barro, vidrio, semillas, textiles, piedras y otros. Ana Laura Aguilar, coordinadora de la exhibición 'Nacimientos del Mundo', destacó que el espacio se convierte en una oportunidad de convivencia familiar durante las fiestas navideñas que se celebran esos días.

'Nacimientos del mundo, identidad, arte y tradición' es una colección privada que ha ido creciendo año con año gracias a diversos viajes por el mundo que realizan su compiladora y allegados, que con gran generosidad han donado piezas únicas para enriquecer la exposición.

Dio a conocer que la creatividad plasmada en cada una de las piezas de la amplia colección podrá ser apreciada en un horario de 11:00 a 7:00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos será de 9:00 a 20:00 horas.

La cuota de recuperación es de 10 pesos por persona para poder apreciar la exposición completa, misma que cerrará solamente los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero", aclaró.

Con la presentación especial del Coro del Instituto Schiller, será inaugurada la quinta edición de 'Nacimientos del mundo, identidad, arte y tradición' el viernes 19 del presente mes a las 11:00 horas.

La exhibición de nacimientos del mundo estará disponible durante dos semanas en el pintoresco pueblo de Cócorit. La invitación está dirigida tanto a visitantes como a locales, para que puedan aprovechar la oportunidad de admirar estas piezas únicas y capturar hermosas fotografías.

Esta exposición tiene el objetivo de contribuir al enriquecimiento cultural del municipio de Cajeme, y al mismo tiempo ofrece un espacio para conocer y admirar el trabajo de las y los artesanos que crearon algunas de las piezas que conforman la exhibición", recalcó Aguilar.

El centro cultural Casa Muñoz, sede de la exhibición, se encuentra ubicado en calle Ayuntamiento #102 esquina con Argentina, a un costado de la plaza de Cócorit, que retomó los esfuerzos para ser considerado como un pueblo mágico.

La exhibición de nacimientos del mundo estará disponible durante dos semanas en el encantador pueblo de Cócorit. Este evento ofrece a los visitantes la oportunidad de apreciar representaciones de nacimientos de diferentes culturas y tradiciones, mostrando la diversidad y riqueza artística de cada región.

#Sonora | San Ignacio Río Muerto logra 'frenar' el dengue con prevención, confirman autoridades municipales uD83EuDD9F?https://t.co/aXGWO2US68 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui