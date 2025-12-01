¿Hará FRÍO en Ciudad Obregón? Pronóstico del CLIMA en Sonora HOY lunes 1 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025 arranca con condiciones climáticas que podrían influir en la movilidad y las actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Para quienes salen temprano a trabajar, llevar a los niños a la escuela o tienen planes durante la tarde y la noche, es importante revisar el pronóstico del clima para tomar precauciones, especialmente ante cambios de temperatura a lo largo del día. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, este lunes 1 de diciembre se anticipa una jornada con cielos que alternarán entre nubes y claros en Ciudad Obregón. Durante las primeras horas, entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana, habrá un ambiente fresco con temperaturas de 14 a 16°C. El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que el viento soplará de componente noreste con intensidad ligera que oscilará entre 5 y 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Hacia el mediodía se percibirá un cambio más notable. A las 11:00, el termómetro alcanzará alrededor de 25°C con sensación térmica de 26, manteniendo la combinación de nubes y momentos de cielo despejado. El viento cambiará su dirección hacia el oeste y tendrá rachas que pueden variar entre tres y 16 kilómetros por hora. El índice UV subirá a nivel medio, por lo que será necesario aplicar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, el ambiente será más cálido. A las 14:00, la temperatura llegará a 27°C. El cielo conservará el mismo patrón de nubes y claros, mientras que el viento del oeste aumentará ligeramente, con velocidades entre seis y 18 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel medio. Hacia las 17:00, el valor descenderá nuevamente a 25°C, aunque la sensación térmica podría mantenerse en 26.

Al caer la noche, las condiciones refrescarán progresivamente. Para las 20:00 se esperan 20°C, con ligera variación en la sensación térmica. El viento continuará soplando desde el oeste, ahora entre ocho y 19 kilómetros por hora, mientras que el cielo seguirá con intervalos nubosos. Ya para las 23:00, la temperatura bajará a 18°C con viento muy débil del noroeste entre dos y cuatro kilómetros por hora, cerrando el día con un ambiente fresco y estable.

