Hermosillo llega a Washington: 'Toño' Astiazarán presenta avances y proyectos estratégicos de la ciudad

Washington D.C., Estados Unidos.- Desde la mañana de este lunes, el alcalde de Hermosillo Antonio 'Toño' Astiazarán inició una gira de trabajo de 3 días en Washington, Estados Unidos, para promover la capital sonorense.

El alcalde compartió un vídeo a través de sus redes sociales, donde mencionó que la gira de trabajo por la capital de Estados Unidos forma parte de la estrategia para promover la ciudad ante legisladores de dicho país, además de reunirse con otros grupos estratégicos.

El plan de trabajo de esta jornada, describió Antonio Astiazarán Gutiérrez es de 3 días, es decir, lunes, martes y miércoles donde también tendrá reuniones con servidores públicos federales de los Estados Unidos, para fortalecer una relación bilateral.

"Esta es la primera de varias reuniones que tendremos con legisladores, con servidores públicos federales de los Estados Unidos, para ver cómo fortalecer las relaciones México – Estados Unidos, pero muy en especial, nuestro estado de Sonora y nuestra capital".

Algunos de los temas a exponer, el alcalde de Hermosillo en las diferentes reuniones a sostener, el cambio de energías limpias que ha realizado el Ayuntamiento, con la adquisición de un parque vehicular de más de 400 patrullas eléctricas y demás autos al servicio del municipio.

Además, se darán a conocer proyectos de infraestructura para promover a la ciudad como un polo de la economía e inversión, como son la construcción del puente a desnivel de Colosio y Solidaridad, así como el proyecto del libramiento de Miguel Alemán a la carretera federal a Nogales.

Como parte de la agenda de trabajo en Washington, en The Heritage Foundation, el alcalde Hermosillo se reunión con Roger Severino, vicepresidente de Domestic Policy; Lora Ries, directora del Border Security and Immigration Center; y Mike Gonzalez, investigador del Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for National Security and Foreign Policy.

En mencionada reunión, el presidente de Hermosillo coincidió en la necesidad de reforzar los programas de seguridad bilateral, donde se beneficien ambos países con el cruce seguro de la frontera.

10 reuniones de trabajo sostendrá el alcalde Hermosillo Antonio 'Toño' Astiazarán en estos 3 días, para promocionar a la ciudad y plantear idea que puedan vincular a los Estados Unidos con la dinámica de la capital sonorense.

