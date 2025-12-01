Hunden helicóptero Bolkow y montajes de la Armada para ampliar el Museo Subacuático de San Carlos

San Carlos, Sonora.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Segunda Región Naval, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, como parte de los trabajos para el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), llevó a cabo trabajos del Museo Subacuático con el hundimiento de un helicóptero Bolkow y un montaje doble calibre 40 mm, en la bahía de San Carlos.

La dependencia dijo que el helicóptero Bolkow tuvo una presencia importante en la Armada de México, siendo utilizado para misiones de seguridad, rescate y operaciones especiales, debido a su maniobrabilidad excepcional y alta confiabilidad.

Los montajes dobles de 40 mm fueron uno de los sistemas antiaéreos utilizados en la Armada de México en diferentes unidades de superficie, que, debido a su densidad de fuego, aumentaba la probabilidad de impacto.

#Nacional | Fechas de pagos Beca Rita Cetina diciembre 2025; lista completa de letras por día uD83EuDD14https://t.co/qHnTkw0sak — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui