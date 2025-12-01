¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Guaymas

Hunden helicóptero Bolkow y montajes de la Armada para ampliar el Museo Subacuático de San Carlos

Las labores de las diferentes dependencias del Gobierno de Sonora y del federal continúan en la zona de Bahía de San Carlos

Hunden helicóptero Bolkow y montajes de la Armada para ampliar el Museo Subacuático de San Carlos
Hunden más artefactos para el Museo Subactuático de San Carlos Foto: Cortesía

San Carlos, Sonora.-  La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Segunda Región Naval, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora, como parte de los trabajos para el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), llevó a cabo trabajos del Museo Subacuático con el hundimiento de un helicóptero Bolkow y un montaje doble calibre 40 mm, en la bahía de San Carlos.

La dependencia dijo que el helicóptero Bolkow tuvo una presencia importante en la Armada de México, siendo utilizado para misiones de seguridad, rescate y operaciones especiales, debido a su maniobrabilidad excepcional y alta confiabilidad.

Los montajes dobles de 40 mm fueron uno de los sistemas antiaéreos utilizados en la Armada de México en diferentes unidades de superficie, que, debido a su densidad de fuego, aumentaba la probabilidad de impacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.