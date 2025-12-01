Inicia el registro para los programas de Pensiones de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se abre la convocatoria para registrarse en Sonora a las Pensiones de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar, informó el delegado de Bienestar en el Estado, Octavio Almada Palafox.

Señaló que en este operativo todas las personas de 65 años en adelante podrán incorporarse al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mientras que al programa Pensión Mujeres Bienestar podrán registrarse todas las mujeres de 60 a 64 años.

Almada Palafox detalló que los requisitos para inscribirse a los programas son: original y copia de acta de nacimiento legible, CURP certificada (impresión reciente), identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y dos números de contacto.

A todos los adultos mayores de 65 años en adelante y a las señoras de 60 a 64 años les hacemos el llamado para que acudan a registrarse al Módulo de Bienestar más cercano a su domicilio para que posteriormente empiecen a recibir su pensión de manera bimestral", dijo.

Con el fin de ofrecer una mejor atención durante el proceso y que este se desarrolle en orden y sin contratiempos, agregó el delegado, la inscripción a ambas pensiones se realizará con base en la inicial del primer apellido, según el calendario. Las letras A, B, C podrán acudir el 1 y 8 de diciembre; los apellidos que inicien con las letras D, E, F, G, H les corresponde el día martes 2 y 9; las iniciales I, J, K, L, M podrán registrarse los miércoles 3 y 10 de diciembre; las letras N, Ñ, O, P, Q, R los jueves 4 y 11; los apellidos con S, T, U, V, W, X, Y, Z los días viernes 5 y 12 de diciembre.

Si por alguna razón las personas no pueden acudir el día que les corresponde, pueden realizar su trámite los sábados 6 y 13 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui