'Medicatón Navideño' será este miércoles 3 de diciembre en el Palacio Municipal de Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa, a través de la Dirección de Salud Municipal, lanzó una invitación a la ciudadanía para que se sumen al próximo 'Medicatón Navideño 2025'.

Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, señaló que la instrucción del presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, es acercar los servicios de salud a los habitantes de las comunidades rurales más necesitadas de la región.

Por ello, las autoridades municipales instalarán un centro de acopio debajo del balcón presidencial en el Palacio Municipal de Navojoa a partir de este miércoles, donde se recolectarán los medicamentos que serán destinados a quienes más lo requieran.

Cañedo León puntualizó que la recepción del medicamento permanecerá del 3 al 5 de diciembre, a partir de las 09:00 hasta las 18:00 horas, frente a la Plaza 5 de Mayo. "En esta temporada de generosidad, tu donación puede cambiar vidas", afirmó.

Se espera que una vez concluida la recolección de medicamentos, la Dirección de Salud Municipal elabore los paquetes que serán enviados a los representantes de las comunidades rurales, para que puedan ser utilizados por las familias más necesitadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui