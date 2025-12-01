Secretaría de Salud Sonora brinda atención digna y gratuita del VIH en Centros Capacits

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Mundial del Sida, la Secretaría de Salud en Sonora reafirma el compromiso de fortalecer la prevención, diagnóstico y atención del VIH, así como de promover la reflexión sobre los avances y desafíos relacionados con esta epidemia que, desde hace décadas, impacta a miles de personas en el mundo.

El director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, Capasits Sonora, Jurgen Adams Sánchez, destacó la importancia de diferenciar entre VIH y sida. Explicó que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que afecta el sistema inmunológico, mientras que el sida es la fase avanzada de la infección, cuando el organismo presenta un deterioro importante para defenderse ante infecciones.

Señaló que esta distinción es fundamental para comprender la evolución de la enfermedad y reforzar las acciones de prevención. El funcionario recordó que México cuenta actualmente con tratamientos eficaces, seguros y gratuitos, los cuales permiten que las personas con VIH lleven una vida plena y con control adecuado de la infección.

A diferencia de décadas pasadas, los medicamentos hoy son altamente efectivos para mantener el virus en niveles indetectables y no transmisibles. Además, existen terapias preventivas como la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis posexposición (PEP), que disminuyen significativamente el riesgo de adquirir VIH.

En Sonora, los Capasits ubicados en Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y el módulo de atención en San Luis Río Colorado ofrecen servicios integrales libres de estigma y discriminación. En estos espacios, la población puede acceder a prevención, diagnóstico, acompañamiento psicológico, atención médica especializada y tratamientos antirretrovirales de manera gratuita, bajo un enfoque de derechos humanos.

Para concluir, el funcionario estatal recomendó realizarse la prueba de VIH al menos una vez al año, o cada tres a seis meses en caso de prácticas de riesgo. Las pruebas rápidas son seguras, confiables y permiten detectar oportunamente la infección para iniciar tratamiento de inmediato.

Conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH con la creación de un lazo simbólico y actividades en conjunto con IMSS-Bienestar y UNISON Cajeme. uD83DuDD34uD83EuDD1D#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/jS3ysYOdZy — Salud Sonora (@ssaludsonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui