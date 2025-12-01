Temperaturas en Hermosillo HOY 1 de diciembre: Pronóstico del clima en Sonora, según Conagua

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 1 de diciembre de 2025 arranca con variaciones importantes en las condiciones del clima en la ciudad de Hermosillo, por lo que es recomendable revisar el pronóstico del clima antes de salir de casa. Las temperaturas, el nivel de radiación UV y los cambios en la nubosidad pueden influir en la rutina diaria, especialmente durante las primeras horas del día y por la tarde. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, durante las primeras horas de la mañana, Hermosillo tendrá un ambiente fresco acompañado de nubes y claros. Entre las 6:00 y las 9:00 horas se esperan temperaturas que irán de los 13 a 17°C, con una sensación térmica similar. El viento soplará desde el noreste con intensidad ligera a moderada, alcanzando rachas de hasta 21 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Hacia el mediodía, el cielo mantendrá una combinación de nubes y periodos de claridad. A las 11:00 horas, el termómetro rondará los 22°C, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 25. El viento cambiará de dirección hacia el este, con rachas que se mantendrán entre cuatro y 19 kilómetros por hora. El índice UV aumentará ligeramente a nivel medio, por lo que sí será recomendable aplicar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Por la tarde continuará el clima estable, con predominio de nubes intermitentes y momentos soleados. A las 14:00 horas, la temperatura ascenderá hasta los 25°C. El viento será débil y procederá del oeste. Aunque la radiación UV bajará gradualmente, a esa hora aún se mantendrá en nivel medio, por lo que se sugiere protección moderada. Para las 17:00 horas se espera un ambiente soleado con 24°C, ya sin riesgo significativo por exposición solar.

Por la noche, Hermosillo tendrá cielo despejado, temperaturas más frescas y vientos muy ligeros. A las 20:00 horas el ambiente rondará los 21°C y hacia las 23:00 descenderá a 17 grados, con viento suave del sur de apenas uno a seis kilómetros por hora. La radiación UV permanecerá en nivel cero, lo que permitirá condiciones agradables para actividades nocturnas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)