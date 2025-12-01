Tras dos semanas de diversión y música, culmina la ExpoFest Cajeme 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de hoy lunes 1 de diciembre de 2025 terminaron las actividades de la ExpoFest Cajeme 2025, que marcó el regreso de ese tipo de ferias a Ciudad Obregón luego de cinco años. Del 14 al 30 de noviembre se realizó la feria que contó con diversos atractivos como conciertos, bailes, exposiciones culturales, comerciales, ganaderas y gastronómicas, entre otros espectáculos.

Uno de los eventos que era bastante esperado fue el de los Voladores de Papantla, cuyo descenso desde las alturas captó la atención de niños, jóvenes y adultos que asistieron a la feria. Esta ocasión no se realizó en las instalaciones de lo que era el estadio de beisbol Tomás Oroz Gaytán debido a que ahora pertenece al Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva.

Evento que une a familias

La ExpoFest Cajeme 2025 estuvo marcada por una nueva etapa con un enfoque más familiar y cultural, con el escenario tradicional de Teatro del Pueblo y el Auditorio de las Estrellas, que fueron espacios para los espectáculos masivos que se realizaron. Así mismo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue el encargado de lanzar una convocatoria para ponerle nombre a la mascota oficial de la ExpoFest 2025, resultando ganador el nombre de 'El Sahuarín', una botarga con forma de sahuaro, el cual es un cactus columnar grande emblemático en el desierto de Sonora y que representa la riqueza natural, la resiliencia y la longevidad de la región.

Este regreso no es casual, pues fue una promesa de campaña del alcalde Javier Lamarque Cano, quien desde entonces se comprometió públicamente a devolverle a la gente un espacio digno para celebrar, compartir y convivir. La última edición de la feria se realizó en 2019, antes de que la pandemia interrumpiera abruptamente la vida social y cultural del municipio. Desde entonces, no se había retomado. Hoy, gracias a la iniciativa conjunta entre sociedad civil y gobierno, volvió con más fuerza y con una visión renovada de la familia.

Tras dos semanas de diversión y música, culmina la ExpoFest Cajeme 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui