Advierten día SOLEADO y caluroso en Hermosillo: Así será el CLIMA Sonora HOY 10 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- ¡Ya es mitad de semana! Y si hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, realizarás actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo, ya sea por motivos laborales, recreativos o escolares, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que alertan las autoridades meteorológicas. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos de The Weather Channel, Hermosillo tendrá un miércoles estable, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas que pasarán del frío matutino al calor característico de la capital sonorense. Durante la mañana, el ambiente será fresco. Se espera cielo totalmente despejado, con un valor de 13°C que se reflejará de manera idéntica en la sensación térmica. El viento será moderado desde el noreste, con rachas de entre 11 y 21 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Alrededor de las 8:00 de la mañana, la temperatura subirá ligeramente a 14°C, aunque el viento persistirá moderado desde la misma dirección. El cielo permanecerá despejado y el índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo. No obstante, conforme avance el día se anticipa un incremento marcado en la temperatura. Hacia el mediodía, Hermosillo llegará a los 25°C. El viento continuará soplando desde el noreste, aunque con menor fuerza.

En esta etapa, el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que será recomendable aplicar protector solar de FPS entre 6 y 10. La tarde será la parte más cálida del día. Para las 14:00 horas se esperan 30°C, con una sensación térmica de 28 y un cielo despejado. El viento cambiará hacia el oeste y comenzará a disminuir su intensidad, registrando rachas suaves que irán de 3 a 16 kilómetros por hora.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 02:26 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. ?? pic.twitter.com/5gKRoq4sIS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 10, 2025

El índice UV permanecerá en nivel medio, por lo que continuará la sugerencia de protección solar. A las 17:00 horas, la temperatura bajará a 27°C, con condiciones prácticamente idénticas. Durante la noche, el ambiente volverá a sentirse fresco. Para las 20:00 horas, la ciudad registrará 22°C con cielo despejado y un viento débil desde el oeste. A las 23:00 horas el termómetro descenderá a 18 grados mientras el viento se moverá hacia el este. Para este periodo el índice UV será nulo y no se anticipan cambios significativos en las condiciones del cielo.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui