Alfonso Durazo resalta esfuerzos entre sector empresarial y gobierno para impulsar obras estratégicas en Sonora

Ciudad de México.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, participó en el Encuentro Nacional de Constructores: Infraestructura es desarrollo y bienestar de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde resaltó la importancia de los esfuerzos que hace el sector empresarial para impulsar obras estratégicas, sobre todo en Sonora.

Durazo Montaño enfatizó la colaboración que existe entre el sector público y el privado para potenciar el desarrollo de Sonora, así como el trabajo conjunto para apoyar a familias en situación de desastres naturales. "Esta colaboración mostró que cuando tenemos que poner por delante la protección de vidas, no hay fronteras internas que nos dividan, no hay distinción entre el sector público y la iniciativa privada, hay un país del que todos somos parte y, cuando necesita del encuentro de todos, nos unimos para extenderles la mano a quienes más lo necesitan", indicó.

Junto al presidente nacional de CMIC, Luis Méndez Jaled, el gobernador de Sonora afirmó que la infraestructura es el motor de desarrollo, integración y bienestar para el país, donde la industria productiva juega un papel estelar en los retos actuales del país. Además, refrendó el compromiso de su administración para continuar como una entidad facilitadora de la inversión, impulsando obras que generan movilidad, competitividad y bienestar para todas y todos los sonorenses.

Un gusto acompañar a las y los constructores de México en el Encuentro Nacional de Constructores de la CMIC, un espacio para fortalecer la infraestructura del país.



