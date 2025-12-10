Ayuntamiento de Etchojoa evita la deuda y cumple con el pago de aguinaldo pese a crisis económica

Etchojoa, Sonora.- Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal de Etchojoa, informó que, a pesar de la crisis económica en el Ayuntamiento, se logró cumplir con sus obligaciones patronales de fin de año sin la necesidad de endeudar al municipio.

Robles Higuera aseguró que, como lo marca la ley, el Ayuntamiento de Etchojoa ya entregó en tiempo y forma el pago de aguinaldos a todo el personal de base, confianza y eventuales, así como jubilados y pensionados.

Hoy cumplimos con nuestra gente porque hemos sido responsables. Administrar con orden nos permite garantizar los derechos laborales sin endeudar al municipio. Mi reconocimiento a todo el equipo que ha mantenido finanzas sanas; seguimos demostrando que en Etchojoa se trabaja con honestidad y resultados", afirmó.

Por su parte, el tesorero municipal, Alfredo Bustamante Núñez, expresó que el pago de aguinaldos se realizó conforme a la normatividad y con absoluta certeza financiera.

Fuente: Tribuna del Yaqui