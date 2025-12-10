Ayuntamiento de Navojoa fija meta para 2026; busca comprar planta de asfalto para pavimentación

Navojoa, Sonora.- Pavimentar más de 300 metros lineales diariamente será el principal objetivo del Ayuntamiento de Navojoa para este próximo año 2026; pero para ello, las autoridades municipales deberán adquirir nueva maquinaria e insumos, así como la contratación de más cuadrillas de trabajadores para poder lograrlo.

De cumplir esta meta, el Ayuntamiento de Navojoa, estaría cubriendo aproximadamente más de nueve kilómetros lineales de pavimento al mes; con lo cual se pudiera revertir uno de los principales rezagos en la ciudad, como lo es el exceso de terracería en sus vialidades.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, anunció que para ello se necesita la compra de una planta de asfalto, para que sea el propio personal de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) quien se encargue de los trabajos de pavimentación con recursos propios y de manera más inmediata.

Estamos estudiando para ver si podemos comprar una planta de asfalto y poder pavimentar como un objetivo y una meta al menos 300 metros lineales diarios, pero ya que tengamos todo el equipo que se necesita para pavimentación", explicó.

Según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 52 por ciento de las calles en el municipio de Navojoa aún se encuentran sin pavimentar, por lo que contar con más maquinaria, así como la planta de asfalto, será prioridad para el Ayuntamiento en el siguiente año. Pero no sólo para el arreglo de la parte visible de las calles, sino también para la parte subterránea.

(Viene para Navojoa) Todo el tema que hemos estado haciendo de bacheo, todo el tema de drenaje y de colectores que es un tema complicado pero que vamos a comprar todavía más maquinaria, sobre todo retroexcavadoras y excavadoras, así como recolectores de basura y toda la maquinaria necesaria para una mejor calidad de vida", puntualizó Elías Retes.

Fuente: Tribuna del Yaqui