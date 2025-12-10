Ciudad de México.- En el marco de la Primera Asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que fue presidida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que durante la reunión se abordaron temas relacionados con el reforzamiento e implementación de estrategias en materia de seguridad.

Explicó que en el encuentro, en el que participaron más de 50 municipios, se establecieron los ejes del nuevo plan nacional para reforzar la seguridad pública, el cual considera la atención a las causas que generan la violencia, labores de inteligencia, fortalecimiento de las instituciones, capacitación de las corporaciones, mejoramiento de las condiciones de trabajo de los elementos.

Cajeme impulsa estrategias de seguridad tras Asamblea Nacional liderada por García Harfuch

Lamarque Cano dijo que también se trabajó en el establecimiento de protocolos encaminados a atender temas sensibles como las adicciones, el feminicidio y la violencia contra las mujeres.

El edil cajemense manifestó que acordó una próxima reunión con el secretario García Harfuch para abordar temas particulares relacionados con Cajeme.

Vimos algunos asuntos rápidos sobre Cajeme y quedamos de atender algunas líneas importantes para el mejoramiento de nuestra seguridad del municipio", aseguró el alcalde cajemense.

Sin embargo, agregó que en la localidad ya se sigue una serie de estrategias de combate a la delincuencia, similares a las que se establecieron en las estrategias nacionales de seguridad. Finalmente, Lamarque Cano comentó que, debido a que este tipo de estrategias y protocolos forman parte de un plan nacional, se puede tener acceso a recursos para impulsar acciones y programas para el combate a la inseguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui