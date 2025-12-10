¡Síguenos!
Ciudad Obregón celebra la tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe

Cientos de fieles recorrerán las principales calles hasta el Santuario de Guadalupe, donde habrá misa, mañanitas y una verbena con música, antojitos y actividades familiares

Ciudad Obregón celebra la tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe Foto: Cortesía / Santuario de Guadalupe

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 11 de diciembre se llevará a cabo la tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe por las principales calles de Ciudad Obregón. Como cada año, cientos de fieles se reunirán para acompañar el recorrido, que concluirá en el Santuario dedicado a la 'Morenita del Tepeyac', donde se realizarán diversas actividades religiosas y comunitarias.

Daniel Ureña, sacerdote católico del Santuario de Guadalupe, explicó que, además de la procesión, se organiza una verbena popular en el exterior del templo. En este espacio, los asistentes podrán disfrutar de música, antojitos y actividades familiares, mientras esperan las celebraciones litúrgicas que marcan el inicio de las festividades guadalupanas.

Esta noche se hará la peregrinación de toda la Diócesis y se termina aquí con la misa como a las 11 y media de la noche y luego se le cantan las mañanitas a la Virgen, mientras el día de la misa del día 12 a las 12 del mediodía con el Obispo Monseñor Felipe Pozos Lorenzini", mencionó.

