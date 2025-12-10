Ciudad Obregón: Después de más de dos años, familia de Alma Lourdes recibe justicia y reparación

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de más de dos años de los lamentables hechos en los que le fue arrebatada la vida a Alma Lourdes, llegó una pendiente resolución que esperaban sus familiares.

"Finalmente nos dieron la sentencia de resolución a favor de nosotras con la reparación de daños, a la que, como toda víctima, tenemos derecho", comentó Idalia Valenzuela, madre de la joven que fue asesinada por un hombre de la tercera edad que fue declarado culpable un año después.

Idalia recordó que desde hace unos meses ya se contaba con la sentencia y la defensa del feminicida de su hija retrasó el proceso con la aprobación fuera de tiempo para otras audiencias, afirmó.

Bendito Dios, ya la tenemos, ya podemos empezar a cerrar los procesos que hemos tenido con el caso de Alma y muy bendecida, la verdad, porque yo anduve investigando y son muy pocas las personas que tienen esa reparación de daño que muchos ciudadanos desconocen que existe", señaló.

Durante entrevista con TRIBUNA, lamentó que existan muchos casos con espera de varios años y no se otorguen las sentencias de reparación de daños, que, como en su caso, se ven trabadas y frenadas.

Bendito Dios, vino otro juez, con otra visión, y nos dieron la sentencia; siento yo que es como un regalo de Navidad porque nos ayuda a cerrar ya este tema, nos da un cierre y una paz que necesitamos como familia", señaló.

Aseguró que en la cuestión económica no le importa, pues eso no regresará a su hija, pero ayudará a cerrar el ciclo más doloroso de sus vidas.

Aquí lo importante es que marquemos un precedente en el sentido de que sí se puede tener justicia penal y civil y para que nosotros como familia tengamos un poquito más de paz emocional y de todo, que descanse Alma y que descansemos nosotros también", finalizó.

Destacó que espera que se siga alzando la voz por las mujeres violentadas, asegurando que todavía existen muchos hombres que quedaron en el patriarcado.

Fuente: Tribuna del Yaqui