Clima en Sonora HOY: Así estarán las temperaturas por municipios este miércoles 10 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora tendrá un miércoles 10 de diciembre de 2025 estable en la mayor parte de su territorio. Aunque el cielo se mantendrá despejado durante el día, las temperaturas seguirán registrando contrastes importantes entre la mañana y la tarde, por lo que se recomienda revisar el pronóstico del clima para planear actividades, especialmente en municipios del norte y zonas serranas donde el amanecer será más frío. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el análisis de The Weather Channel, Sonora amanecerá con un ambiente fresco en municipios como Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas y Empalme, mientras que en las zonas montañosas del norte y noreste persistirá un clima más frío, con heladas en puntos aislados.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Las temperaturas matutinas oscilarán aproximadamente entre los 9 y 14°C en ciudades como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García. En el sur, Ciudad Obregón comenzará el día alrededor de los 13 grados y Huatabampo cerca de los 10°C.

Durante la tarde, el ambiente cambiará por completo. El cielo permanecerá despejado y predominarán valores templados a cálidos, especialmente en el centro y sur del estado. Hermosillo alcanzará alrededor de 30°C, al igual que Villa Pesqueira y regiones cercanas. Ciudad Obregón podría llegar a 31°C, mientras que Guaymas registrará cerca de 28. En la franja norte, municipios como Sonoyta, San Luis Río Colorado y Caborca se moverán entre los 26 y 28 grados, manteniendo condiciones agradables, sin probabilidad de lluvia.

El viento será ligero, con dirección oeste y suroeste, alcanzando rachas cercanas a los 20 a 35 kilómetros por hora. Durante la noche, las temperaturas volverán a descender de manera notoria. Ciudades como Agua Prieta, Cananea, Nogales y Nacozari tendrán entre 6 y 9°C, mientras que en el resto de la entidad el ambiente será fresco, variando entre los 10 y 15°C. El cielo seguirá despejado y los vientos disminuirán, por lo que se prevé una noche estable en casi todo el estado.

Mientras Sonora tendrá un clima seco y estable, la Conagua advirtió que en el sureste del país el Frente Frío número 19 mantendrá lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, la aproximación de un nuevo frente frío al norte nacional generará vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque ese sistema aún no alcanzará a Sonora este miércoles, podría influir en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui