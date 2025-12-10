Clima Sonora HOY en la NOCHE: Este es el pronóstico completo para Ciudad Obregón, 10 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planeadas actividades para hoy 10 de diciembre de 2025 en la noche? Si es así, es mejor que conozcas el pronóstico del clima en Sonora y particularmente el de Ciudad Obregón, pues las condiciones climáticas podrían sorprenderte. TRIBUNA te presenta el último boletín de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que nada arruine tu salida.

De acuerdo con la Conagua, en Ciudad Obregón para esta noche se tendrán condiciones estables que van de cielos mayormente despejados a despejado con temperaturas menores de 17°C a 25°C, esto con mínimas probabilidades de lluvia. A partir de las 20:00 horas se tendrá una humedad de 39 por ciento con viento de 11 kilómetros por hora (km/h).

¿Cuál será la temperatura para las próximas horas?

20:00

20°C

Despejado.

21:00

19°C

Despejado.

22:00

18°C

Despejado.

23:00

17°C

Despejado.

Para la madrugada de este jueves 11 de diciembre tampoco se tienen probabilidades de lluvia. Por otra parte, según el SMN, en general para las otras regiones de Sonora tampoco se tienen condiciones de lluvias; lo que sí se espera son vientos fuertes que podrían derribar árboles.

¿Cómo será el clima mañana jueves 11 de diciembre de 2025?

Se tendrá para Sonora un cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío con heladas en zonas serranas. Por la tarde se tendrá ambiente cálido. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en Sonora.

¿Cómo será el clima en México para otras regiones del país?

Pronóstico de lluvias para mañana 11 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro), Chiapas (este), Campeche (este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Olmeca), Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

