CTM Sonora define acuerdos en asamblea: Aumento salarial y jornada laboral de 40 horas semanales

Hermosillo, Sonora.- En la más reciente Asamblea Estatal Plenaria de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora se definieron los acuerdos que guiarán la agenda sindical durante el próximo año, con especial énfasis en el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

El secretario general de la CTM Sonora, Javier Villareal Gámez, destacó que se aprobó por unanimidad una postura clara respecto al incremento salarial: ninguna revisión contractual debe ser inferior al 10 por ciento, independientemente de los ajustes federales al salario mínimo.

"Este porcentaje busca garantizar que los trabajadores de todos los niveles salariales mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación y a las nuevas condiciones económicas que vive el país. Además, la propuesta se aplicará durante las revisiones de contratos colectivos que se desarrollarán entre diciembre y marzo del próximo año, asegurando que todos los sindicatos y empresas participen activamente en el proceso de negociación que confiamos culmine en orden", manifestó.

Miembros de CTM Sonora

Sobre la reducción de la jornada laboral, Villareal Gámez precisó que la CTM Sonora respalda la medida de 40 horas semanales, pero destacó la necesidad de implementarla de manera gradual y ordenada, considerando las características y capacidades de cada sector productivo.

"Esto permitirá que la disminución de horas no afecte la operatividad de las empresas ni los ingresos de los trabajadores, buscando un equilibrio entre productividad y bienestar laboral. La CTM está preparando propuestas y lineamientos que permitan aplicar esta reforma de forma sostenible, promoviendo mejores condiciones de trabajo sin poner en riesgo la estabilidad económica", contó.

El dirigente sindical resaltó que estos acuerdos reflejan un consenso amplio dentro de la CTM en Sonora y servirán como base para fortalecer las negociaciones colectivas en todo el estado. Asimismo, aseguró que estas medidas no solo benefician a los trabajadores en materia salarial y de horarios, sino que también buscan incentivar un entorno laboral más justo, productivo y competitivo, alineado con los objetivos nacionales de la confederación en todo el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui