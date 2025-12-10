Cuarto Festival del Globo en Hermosillo, investigan homicidio de hermanas en Cajeme y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy miércoles 10 de diciembre, conoce la fecha en la que se llevará a cabo el Cuarto Festival del Globo en la ciudad de Hermosillo.

Autorizan más de 38 mil hectáreas para ciclo agrícola 2025-2026 en el Mayo

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informó que se han autorizado 38 mil 783 hectáreas para el ciclo otoño–invierno 2025-2026 en el Valle del Mayo y Fuerte Mayo. Específicamente, el trigo recibió 10 mil hectáreas más que en el periodo anterior.

FGJES investiga el homicidio de dos hermanas en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ya se encuentra investigando el homicidio de dos hermanas de 20 y 14 años en Ciudad Obregón y en el adelanto del caso, señalaron que la línea de investigación prioritaria está vinculada a un entorno criminógeno familiar y actividades de narcomenudeo.

Anuncian Cuarto Festival del Globo en Hermosillo

El Gobierno de Hermosillo confirmó que el Cuarto Festival del Globo se realizará los días 16, 17 y 18 de enero de 2026. El esperado evento contará con la participación de 20 globos aerostáticos, eventos familiares, vuelos libres y un espectáculo musical a cargo del grupo Moenia.

Fuente: Tribuna del Yaqui