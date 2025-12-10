EU pone fecha para revisar estación cuarentenaria en Sonora y definir exportación de ganado

Hermosillo, Sonora.- El líder de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, recientemente confirmó que este próximo jueves 11 de diciembre de 2025 autoridades sanitarias de Estados Unidos iniciarán la verificación de las condiciones de operación de las estaciones cuarentenarias ubicadas tanto en Douglas, Arizona y en territorio sonorense como Agua Prieta.

De acuerdo con las declaraciones de Ochoa Valenzuela, se espera que esto genere resultados positivos, por lo que, en caso de que todo avance adecuadamente, en enero podrían tener una fecha para reanudar la exportación de ganado. De igual manera, el dirigente con amplia experiencia en el sector mencionó que, en realidad, se trata únicamente de una revisión técnica de las instalaciones, por lo que la responsable de emitir la aprobación sería la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

Es necesario destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, según Juan Carlos, la intención del país vecino es que, tras estas evaluaciones, se autorice la apertura en un solo punto fronterizo, que sería en nuestra entidad. Se considera que esto sería bastante favorable porque está más alejada la presencia del gusano barrenador, plaga que tantos inconvenientes ha traído a la ganadería.

No hay ningún caso en Sonora

De hecho, precisamente en la conferencia matutina del pasado martes 9 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el viernes habló sobre este tema con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien le manifestó su enorme preocupación. A partir de ahí, la mandataria señaló que, aunque han sido evidentes las afectaciones provocadas por dicha plaga, no se ha registrado ni un solo caso en el norte del país.

"Ahora no ha habido ningún caso en el norte del país, ninguno, y por eso hemos planteado que se podría abrir la frontera, pero bueno, para tener mayor certeza, el objetivo es que esté esta técnica de control más rápido para que pueda abrirse la frontera", puntualizó Sheinbaum Pardo. Además, agregó que está trabajando con la administración de Sonora para fortalecer la producción de carne con estándares internacionales.

En esta misma intervención se le preguntó a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México acerca de las fechas tentativas; para ella, lo más seguro es que el proceso se concrete a mediados de 2026, aunque la intención es acelerarlo. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización para que aquí con nosotros te mantengas siempre informado sobre la reapertura de la exportación de ganado mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui