Gran turismo en Guaymas: Llega crucero 'Zaandam' con más de mil pasajeros; autoridades lo reciben

Las autoridades de Guaymas recibieron al crucero 'Zaandam', el cual transporta más de mil pasajeros y 604 personas de la tripulación

Guaymas, Sonora.- Con mil 300 pasajeros a bordo, la mayoría de ellos de la tercera edad, y 604 personas que conforman la tripulación, arribó al Puerto de Guaymas el crucero 'Zaandam', de la naviera Holland American, el cual fue recibido por autoridades municipales y estatales en la Terminal Internacional de Cruceros.

La directora de Desarrollo Económico y Turismo, Fernanda Vázquez, dijo que de la nave descendió el 50 por ciento de los pasajeros, que recorrieron el corredor artesanal que se instaló en el Malecón Turístico y el centro histórico. Además, los vacacionistas disfrutaron de las presentaciones artísticas, la riqueza cultural, natural y gastronómica de Guaymas y San Carlos.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó el hecho en sus redes sociales al señalar que era una gran noticia para Guaymas. "¡Gran noticia para Guaymas! Después de un año, el crucero 'Zaandam' regresa a nuestro puerto de Guaymas con más de mil 400 pasajeros y 600 tripulantes que podrán disfrutar del centro histórico y de San Carlos. Seguiremos trabajando para que más cruceros arriben y fortalezcan nuestro turismo y nuestra economía", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui

