¿Habrá LLUVIAS en Ciudad Obregón este día? Clima en Sonora HOY miércoles 10 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este miércoles 10 de diciembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales, escolares o recreativos, es muy importante que consultes el pronóstico del clima en el sur de Sonora, para que así tomes las precauciones necesarias este día. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos de The Weather Channel, Ciudad Obregón tendrá una jornada dominada por el cielo despejado y temperaturas que irán de frescas a cálidas conforme avance el día. Durante las primeras horas de la mañana, el ambiente será frío. Alrededor de las 5:00 y 6:00 horas, se espera cielo completamente despejado, con valores de entre 14 y 15°C.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

El viento soplará desde el norte con rachas que oscilarán entre nueve y 17 kilómetros por hora. Para las 8:00 de la mañana, el cielo continuará despejado y se prevé un ambiente más agradable, con 16°C. El viento seguirá débil desde el norte y el índice UV se mantendrá bajo. Sin embargo, hacia el mediodía las condiciones cambiarán.

A las 11:00 horas, el termómetro llegará a 26°C bajo un cielo totalmente soleado. El viento tendrá un ligero giro hacia el noroeste, con rachas de entre 4 y 16 kilómetros por hora. En este punto, el índice de rayos ultravioleta (UV) aumentará a nivel medio, por lo que será recomendable utilizar protección solar de FPS entre 6 y 10.

El momento más cálido del día se registrará por la tarde. Para las 14:00 horas, Ciudad Obregón alcanzará los 30°C. Se mantendrá el cielo despejado y el viento soplará desde el oeste con mayor intensidad, llegando a rachas de 24 kilómetros por hora. El índice UV seguirá en nivel medio, por lo que persistirá la recomendación de protección solar. A las 17:00 horas la temperatura descenderá a 26 grados, pero seguirá el ambiente seco y soleado.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 02:26 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. ?? pic.twitter.com/5gKRoq4sIS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 10, 2025

Por la noche, el clima volverá a sentirse fresco. A las 20:00 horas se prevén 20°C, con cielo despejado y viento suave del oeste. A las 23:00, la temperatura bajará a 18°C mientras el viento cambie dirección hacia el noreste. En ambos casos, el índice UV será nulo y no se anticipan cambios bruscos.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)