Impulsa SEC Sonora programa internacional 'Escuela Adaptada al Calor Extremo'

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en colaboración con la organización internacional Climate Resolve, impulsa el proyecto 'Escuela Adaptada al Calor Extremo', como parte del compromiso de impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en fuentes limpias, innovación tecnológica y justicia social.

El objetivo de esta estrategia es desarrollar, desde lo local y de manera inclusiva, iniciativas prácticas que reduzcan la contaminación climática y preparen a las comunidades para los impactos del cambio climático, garantizando un futuro justo y resiliente con el apoyo de organizaciones y gobiernos.

El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, recibió a la comitiva internacional de Climate Resolve (con sede en Los Ángeles, California), con quienes visitó planteles de la localidad de Miguel Alemán, como parte de un primer acercamiento que permitió identificar acciones para proteger a niñas y niños ante las altas temperaturas.

Desde su lanzamiento en 2010, Climate Resolve ha priorizado el trabajo con las comunidades más afectadas por los impactos del cambio climático, abordando un problema global mediante acción local.

Fuente: Tribuna del Yaqui