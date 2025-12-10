Inician INM y Secretaría de Seguridad en Sonora el operativo 'Héroes Paisanos 2025'

Navojoa, Sonora.- En coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) Navojoa de la Secretaría de Seguridad Pública inició el operativo 'Héroes Paisanos 2025'.

Lo anterior forma parte de una estrategia diseñada para brindar acompañamiento e información a los vacacionistas nacionales y extranjeros que transitan por la región sur del estado. El arranque se llevó a cabo en la caseta de cobro 'La Jaula', ubicada en la Carretera Federal México 15, donde se recordó a los automovilistas la importancia de conducir con precaución y se reiteró la disponibilidad de los números de atención: 911 para emergencias y 089 para realizar denuncias anónimas.

Durante la puesta en marcha del operativo, las autoridades reafirmaron su compromiso de fortalecer la vigilancia, prevenir incidentes y ofrecer apoyo oportuno a las familias y visitantes durante la temporada decembrina. Participan también en 'Héroes Paisanos 2025' elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Guardia Nacional, Policía Municipal de Navojoa y Huatabampo, Bomberos de Navojoa y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

La #SSPSonora participa junto a instituciones de los tres niveles de gobierno en el Operativo Héroes Paisanos.



Por unas vacaciones seguras, se recuerda a la ciudadanía que ante una emergencia pueden llamar al 9-1-1 y para denunciar delitos al 089.



¡Trabajamos por tu seguridad! pic.twitter.com/Sp0CB9jN8W — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui