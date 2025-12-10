Iris Sánchez en Mesa Cancún: Propone que estudiantes acrediten su servicio social con donación de sangre

Hermosillo, Sonora.- La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Iris Sánchez promueve en universidades la propuesta que busca que estudiantes universitarios puedan acreditar su servicio social con donación altruista de sangre.

La legisladora del Revolucionario Institucional, en charla con los integrantes de la Mesa Cancún, señaló que la propuesta está en análisis de la comisión de salud, por lo que es importante su discusión, para que más estudiantes se sumen a la donación altruista y promover esta práctica que salva vidas.

La propuesta, describió, consiste en que los jóvenes puedan donar sangre tres ocasiones en un periodo de hasta años para que puedan liberar su servicio social universitario. "Y lo que busca es que los jóvenes puedan realizar por lo menos tres donaciones de sangre, porque una donación, tú tienes que pasar seis meses para poder realizar una segunda donación, pero cuando tú vas a donar, hay que hacer unos exámenes que lo hacen de forma gratuita, en donde te dicen cómo te encuentras".

Charla con integrantes de Mesa Cancún

Dijo que la propuesta se busca socializar con autoridades de salud, como el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y la misma secretaría.

Trabajo Legislativo

Iris Sánchez, como invitada a la Mesa Cancún, dijo que presentó otra iniciativa en la que se busca dotar de recursos a las comisarías de los municipios, acorde a su número de habitantes y que se puedan beneficiar con más obra y desarrollo para su entorno.

Un punto de acuerdo que presentó, además, es el incrementar el número de inspectores en los campos agrícolas de Sonora, para que puedan constatar sobre un número real de los jornaleros que hay en Sonora y que los campos tengan mayor vigilancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui