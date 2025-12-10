Secretaría de Salud de Sonora aumenta las acciones contra el dengue en Guaymas y Etchojoa

Guaymas, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública en Sonora informó que se han reforzado de manera inmediata las acciones de control y prevención del dengue en Guaymas y Etchojoa, ante la presencia del vector. Todas las intervenciones se realizan de forma coordinada con autoridades municipales y comités de salud locales.

En Guaymas, el personal del Distrito Sanitario ha intensificado la vigilancia epidemiológica y las acciones de eliminación de criaderos, mientras que el Ayuntamiento encabeza las jornadas de descacharre para retirar objetos inservibles y reducir los sitios donde el mosquito pueda reproducirse. También se han efectuado acciones de nebulización espacial focalizada, únicamente en los puntos donde la vigilancia epidemiológica determina riesgo elevado de transmisión.

Las brigadas comunitarias continúan visitando hogares para orientar a las familias sobre cómo identificar y eliminar depósitos que acumulen agua limpia, principal sitio de reproducción del mosquito transmisor del dengue. La Secretaría de Salud reitera que la limpieza en el hogar es la medida más efectiva para reducir casos y cortar la cadena de transmisión.

En Etchojoa se activaron operativos especiales en coordinación con el Ayuntamiento, responsable de las jornadas de descacharre, para intensificar la limpieza de patios, la recolección de objetos inservibles y la supervisión de espacios públicos. Asimismo, se mantienen acciones de control larvario en la colonia El Panteón.

A través del equipo de Vectores del Distrito de Salud 04, se llevaron a cabo acciones en el ejido Mi Patria es Primero, municipio de Empalme, donde se ofrecieron actividades de promoción de la salud, control larvario y fumigación mediante termonebulización.

El personal de Promoción de la Salud y del área de Vectores continúa impartiendo pláticas informativas en escuelas, centros comunitarios y comisarías, reforzando el mensaje de prevención y la importancia de mantener recipientes tapados, voltear los que no se utilicen y lavar frecuentemente aquellos destinados al almacenamiento de agua.

Se realizaron acciones de control larvario en el barrio El Panteón, en Etchojoa, reforzando las medidas para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos. uD83EuDD9FuD83DuDCA7



Seguimos cuidando la salud de nuestra comunidad.#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/Iyflx8a1Ox — Salud Sonora (@ssaludsonora) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui