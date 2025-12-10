Universidad de Sonora invita a inscribirse en becas para exención de cuotas y alimentación durante 2026

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora ofrecerá a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad becas para beca de exención de cuotas escolares e inscripción o de apoyo alimentario para todo el año 2026.

La rectora de la Universidad de Sonora, Dena Camarena Gómez, dijo que se tiene un fondo de 10 millones de pesos para apoyar a más de cuatro mil estudiantes, ya sea con la exención del pago de su cuota escolar o para apoyos alimentarios, como desayuno y comida en los comedores de la Unison.

Para ser acreedores a este tipo de apoyos, los alumnos deberán no tener pagado el semestre actual, entregar una carta en la que se justifique su beca, así como no tener otro tipo de apoyos, del gobierno o de asociaciones civiles y comprobar un ingreso familiar menor al de dos salarios mínimos.

Los programas de becas aplican en todos los campus de la Unison para todo el año 2026, por lo que es importante comenzar con el registro de aspirantes antes de finalizar el 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui