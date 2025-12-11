Ciudad Obregón tendrá mañana FRESCA y tarde CALUROSA: Clima Sonora HOY 11 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Para quienes iniciarán actividades desde temprano en Ciudad Obregón, conocer las condiciones del clima será fundamental para planear la jornada y tomar precauciones. Este jueves 11 de diciembre se prevé un día estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que irán de frescas a cálidas conforme avance la tarde, por lo que conviene prepararse para cambios notorios entre la mañana y la noche.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la plataforma Meteored, el amanecer en la ciudad se presentará con cielo despejado y ambiente fresco. Entre las 05:00 y las 06:00 horas, la temperatura rondará los 15°C y viento ligero proveniente del norte, que alcanzará velocidades de entre 9 y 17 kilómetros por hora. Durante estas primeras horas, el índice UV permanecerá en nivel bajo, sin necesidad de protección solar.

Clima en Ciudad Obregón para HOY jueves 11 de diciembre. Foto: Conagua

Hacia las 08:00 horas, el panorama se mantendrá estable y completamente soleado. La temperatura aumentará ligeramente hasta los 16°C, todavía con viento suave del norte y un índice UV bajo, lo que permitirá una mañana agradable antes del ascenso térmico más marcado del mediodía.

Para las 11:00 horas se espera un incremento notable en el calor. El termómetro llegará a los 25°C, con condiciones totalmente soleadas y viento que cambiará su dirección hacia el noroeste, con rachas de hasta 17 kilómetros por hora. A esta hora, el índice UV ascenderá a un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar, especialmente para quienes permanezcan a la intemperie.

La tarde será la parte más cálida del día. A las 14:00 horas se prevé una temperatura máxima de alrededor de 30°C, con sensación térmica cercana a 28 y cielo despejado. El viento soplará desde el oeste con ligera mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 21 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel medio, lo que sugiere continuar usando protección solar. Para las 17:00 horas, el calor empezará a disminuir, bajando a 26°C, aunque el cielo permanecerá completamente despejado.

Al caer la noche, el ambiente volverá a refrescarse. Cerca de las 20:00 horas la temperatura descenderá a los 20°C, con viento suave del oeste y sin presencia de nubosidad. Finalmente, alrededor de las 23:00 horas, Ciudad Obregón cerrará el día con cielo despejado, 17°C y viento muy ligero del suroeste. Estas condiciones anticipan una noche tranquila y sin cambios bruscos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)