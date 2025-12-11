Clima en Sonora HOY: Conoce las temperaturas y el pronóstico para la MAÑANA, TARDE y NOCHE

Hermosillo, Sonora.- ¿Este jueves 11 de diciembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales, escolares o recreativos, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, pues las condiciones del tiempo variarán entre un amanecer frío y una tarde cálida. ¡Aquí más detalles!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de Meteored.mx, durante la madrugada y las primeras horas de este jueves prevalecerá un cielo despejado en la mayor parte del estado de Sonora, con ambiente fresco en las ciudades y frío a muy frío en zonas serranas, donde no se descartan heladas.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Municipios como Nogales, Agua Prieta, Naco y Nacozari registrarán amaneceres por debajo de los 10°C, mientras que en la región centro, como Hermosillo o Magdalena, las temperaturas serán un poco más suaves pero aún frías. Hacia la mañana, el cielo se mantendrá despejado en prácticamente todo Sonora, permitiendo que el ambiente comience a templarse de manera gradual.

Ciudades como Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado seguirán con valores moderados, mientras que puntos del centro del estado empezarán a sentir un ascenso más notorio. En Sonoyta, Caborca y Hermosillo se prevé un rápido incremento de temperatura conforme avance el día.

Por la tarde, el estado tendrá condiciones plenamente soleadas. El ambiente será cálido en municipios como Hermosillo, Guaymas, Empalme, Matape y Huatabampo, donde los termómetros alcanzarán entre 27 y 30°C, mientras que en Ciudad Obregón se espera una de las temperaturas más altas, llegando a 30°C. En la zona noroeste, como en Caborca y Sonoyta, también se mantendrán valores cercanos a los 28°C.

Este calentamiento será más evidente después del mediodía, acompañado de viento de componente oeste que oscilará entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora en distintas zonas del estado. Durante la noche, el clima volverá a estabilizarse y las temperaturas descenderán de nuevo de manera significativa, especialmente en municipios del norte. En Nogales y Agua Prieta se pronostican mínimas de 4 a 6°C, mientras que en puntos del centro y sur, como Guaymas, Hermosillo y Ciudad Obregón, el ambiente será más templado, con valores entre 12 y 15 grados.

No se esperan lluvias en ninguna región del estado, por lo que el cielo permanecerá despejado a parcialmente nublado a lo largo de la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)