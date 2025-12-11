Clima HOY en la NOCHE: ¿Lloverá en Sonora? Regiones donde habrá LLUVIAS este jueves 11 de DICIEMBRE

Hermosillo, Sonora.- Esta noche de jueves 11 de diciembre de 2025 se están pronosticando lluvias para diversas regiones del país; consulta en TRIBUNA el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) si quieres estar enterado de si lloverá en el estado de Sonora hoy en la noche. Recuerda que el frente frío número 20 se está desplazando en el país; aquí los detalles.

En su último reporte, la Conagua señala que para Sonora se tendrán condiciones de cielo despejado, con tiempo seco y ventoso y ambiente de templado a muy cálido, previéndose temperaturas cercanas a los 17°C o 16°C para esta noche. Estas condiciones podrían provocar heladas matutinas en las sierras, pero para la jornada de hoy, de las 20:00 horas en adelante, no se tienen condiciones para potenciales precipitaciones en ninguna de las regiones de la entidad.

¿Cuál será la temperatura en los municipios más importantes para esta noche de jueves 11 de diciembre?

Hermosillo una temperatura mínima de 13°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

una temperatura mínima de 13°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación. Ciudad Obregón una temperatura mínima de 14°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

una temperatura mínima de 14°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación. Nogales una temperatura mínima de 5°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

una temperatura mínima de 5°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación. San Luis Río Colorado una temperatura mínima de 13°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

una temperatura mínima de 13°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación. Navojoa una temperatura mínima de 15°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

una temperatura mínima de 15°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación. Agua Prieta una temperatura mínima de 4°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

una temperatura mínima de 4°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación. Guaymas una temperatura mínima de 15°C; cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

¿En qué regiones del país SÍ LLOVERÁ hoy jueves 11 de diciembre?

Lluvias puntuales fuertes en:

Oaxaca (este)

Chiapas (norte y este)

Tabasco (sur y este)

Campeche (este y oeste)

Quintana Roo

Chubascos:

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Olmeca)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Yucatán

Lluvias aisladas en:

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, en el rango de fuertes, podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como crecida de ríos y arroyos.

Fuente: Tribuna del Yaqui