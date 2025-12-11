Con fe y tradición, Ciudad Obregón celebra los festejos de la Virgen de Guadalupe con gran fervor

Ciudad Obregón, Sonora.- Miles de cajemenses mostraron su fe a la Virgen de Guadalupe participando desde la víspera de su día en la tradicional peregrinación por las calles de Ciudad Obregón hasta culminar frente a la parroquia y el santuario que llevan su nombre.

Fue en punto de las 20:00 horas cuando comenzó el recorrido en el que participaron decenas de contingentes caminando desde la entrada norte de la ciudad, donde inició tomando la avenida Miguel Alemán hacia el sur hasta llegar a la calle Galeana, en la que giraron en dirección al poniente.

Con fe y tradición, Cajeme celebra los festejos de la Virgen de Guadalupe con gran fervor

Familias completas se apostaron a las orillas de las calles del recorrido para presenciar los vistosos carros alegóricos adornados con detalles alusivos a la 'Morenita del Tepeyac' y algunos pasajes de sus cuatro apariciones a San Juan Diego ocurridas en el cerro del Tepeyac en el año de 1531.

Mayra y Aracely, servidores del Santuario de Guadalupe, participaron en la coordinación de la verbena que se realizó a un costado de las iglesias donde culmina la peregrinación.

Viene mucha gente a darle gracias a la Virgencita por todo lo que nos da todo el año, por todo lo que nos bendice; es una fiesta para conmemorarla y decirle cuánto la amamos, porque es nuestra reina de todos los mexicanos", comentó Mayra, miembro de los servidores del Santuario de Guadalupe.

Son diversos grupos parroquiales, servidores y laicos del Santuario y de la Parroquia de la Virgen de Guadalupe que participaron en los puestos de alimentos y bebidas que se instalaron como cada año por la calle Durango entre Galeana y Zaragoza.

Al término de la peregrinación, algunos de los feligreses ingresaron al Santuario de Guadalupe para presenciar una misa en honor a la Virgen de Guadalupe, en donde las personas rezan y dan las gracias por todas las bendiciones recibidas.

El recorrido hasta el cerrito

Algunos guadalupanos prefirieron hacer su peregrinación hacia el famoso Cerrito de la Virgen, caminando los más de 20 kilómetros de distancia desde la salida de la ciudad hasta ese lugar, al que, según las autoridades, se esperaba la movilización de más de 50 mil personas durante los días 11 y 12 de diciembre.

Personas de todas las edades, desde niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, se observaron recorriendo la orilla de la carretera federal México 15, enfrentándose a diversos riesgos para cumplir con mandas y llevar sus ofrendas y agradecimientos a la Virgen de Guadalupe.

Historias de los feligreses

Durante los últimos 24 años, la señora Marisela Maldonado camina hasta el cerrito en agradecimiento a lo que califica como un milagro que le cumplió la Guadalupana.

A mi hija le diagnosticaron un tumor cuando tenía 8 años y una amiga me dijo: 'Vámonos al cerro a pedirle a la Virgencita', y pues hoy es el año número 16 de venir a agradecerle porque me la curó", comentó la vecina del Plano Oriente.

Recordó que su promesa fue llevar a su niña al cerro cuando la dieran de alta del hospital, promesa que cumplió, y ahora está cumpliendo visitar a la Virgen de Guadalupe cada año.

Me dicen mis hijos que ya no estoy en edad para venirme caminando al cerrito, pero yo les digo que cada Día de la Virgen yo amanezco alegre y feliz por el milagro y lloro de gusto por eso; mientras pueda, voy a seguir viniendo y subiendo hasta el último escalón y ya cuando no pueda, pienso venir a dar comida o agua a los peregrinos", aseguró Marisela, de 59 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui